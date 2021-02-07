صور خادشة للحياء .. محمد الباز يكشف تفاصيل سقطة قناة مصر الزراعية

كشف الإعلامي محمد الباز ، تفاصيل وكواليس واقعة تداول صور خادشة للحياء من داخل إستديوهات قناة مصر الزراعية، معبرا عن اندهاشه من الواقعة. إستديوهات





وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الأحد، إنه تم تداول صور لموديل ترتدي ملابس خادشة للحياة داخل قناة فضائية مضيفا أنه تبين بعد ذلك أنها قناة مصر الزراعية.





وأوضح مقدم برنامج "أخر النهار"، أن القناة تعاني ضعف في التمويل والنفقات، لافتا إلى أنها تمول من وزارة الزراعة، ولكي تتمكن من تغطية النفقات واستمرار البث، تقوم بتأجير استوديوهاتها لشركات إعلانات للتصوير.





وكشف، عن أن شركات الإعلانات كانت تصور إعلانات لملابس داخلية داخل استوديو القناة، مؤكدا رفضه لما حدث.





وطالب الباز، إدارة القناة بقرار لوقف ما يحدث أو الإغلاق، لافتا إلى أن هذا المشهد لا يليق بقناة مصرية.



