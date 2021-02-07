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توك شو

تعرف على أسباب رفض الخطيب حضور أبوتريكة مباراة بايرن ميونخ ودليل خيانته

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:17 م
الاعب الدولي السابق
الاعب الدولي السابق محمد ابو تريكة
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عادل نصار
شن الاعلامي محمد الباز، هجوما حادا على اللاعب الدولي السابق محمد ابو تريكة، مؤكدا انه خان النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية. 

وأضاف الباز، في برنامجه أخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأحد، إن أول دليل للخيانة انه لم يحضر المباراة الأولى للنادي الأهلي أمام النادي القطري، موضحا انه لم يحضر وضع مصلحته قبل الاهلي وهذا الموقف يعد خيانة واضحة. 

وتابع مقدم برنامج آخر النهار. أن الدليل الثاني للخيانة ان ابو تريكة في المباراة الثانية أمام بايرن ميونخ خرج بفيديو اعلن الحضور بهدف الترويج لملعب المباراة، مؤكدا أن هذا يدل انه يبحث عن مصلحته. 

وأكمل الاعلامي، أما السبب الثالث انه لم يرد بكلمة ويكشف حقيقة ما يردد اعلام الإخوان بأنه ممنوع من مقابلة بعثة الاهلي، لافتا إلى أن ابو تريكة منع بسبب أزمة فيروس كورونا فقط وليس كما يردد اعلام الإخوان انه ممنوع بقرار من الدولة المصرية. 

وتسائل الاعلامي محمد الباز، :" ازاي لم تحضر يا ابو تريكة المباراة الأولى للأهلي، وجاي تحضر المباراة الثانية، وبتقول نادي المبادئ وانت تبحث عن مصلحتك في الأساس".
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