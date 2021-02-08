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فن

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد شادية الـ 90.. صور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:43 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
احتفل موقع البحث الشهير "جوحل" بذكرى ميلاد الـ 90 للفنانة القديرة شادية والتي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية والطرب بعدد كبير من الأعمال التي تظل خالدة في الذاكرة، فهي واحدة من الفنانات القليلات اللاتي زاد الاعتزال من نجوميتها وعشق الجمهور لها

ويذكر ان بدأت شادية مسيرتها الفنية بعام 1947 ونجحت في تقديم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية ونجحت في تقديم لى مدار نحو  40 عامًا حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية 


وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلًا في الأفلام العربية، فضلًا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر كثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية، لكنها فاجأت الجميع عام 1984 واعتزلت الفن بعد أن أكملت عامها الخمسين.
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