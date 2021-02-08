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بين الناس

القمامة والصرف الصحي تحاصر التقسيم السياحي في القناطر الخيرية.. شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى
سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة التقسيم السياحى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حيث تحيطها مياه الصرف الصحى من كل جانب والتلوث البيئي بسبب مقلب القمامة الكائن بجوار المساكن؛ وهو ما يتسبب فى انتشار الأمراض، ونقل العدوى والفيروسات خاصةً فى ظل انتشار فيروس كورونا، ناهيك عن انبعاث الدخان الكثيف الذى يتسبب فى الإصابة بالأمراض الصدرية والحساسية وانبعاث الأدخنة الملوثة للهواء والبيئة بشكل عام.
  
ويقول أهالى المنطقة، فى رسالة بعث بها إلى خدمة "بين الناس"، بموقع "صدى البلد"، "نحن نموت بالبطيء، وتقدمنا بشكاوى كثيرة للمسؤلين لإصلاح شبكة الصرف الصحى المتهالكة، والسبب الرئيسى فى هذا التلوث ومقلب القمامة سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدينة أو الصرف الصحى ولا حياة لمن تنادى، ووعدونا بحل المشكلة وكلها وعود كاذبة ولا أحد بيحل ولا أحد بيهتم، والناس بتمرض وكلهم أصبحوا مصابين بأمراض مزمنة ومعرضين للاصابة بالكورونا خاصة الأطفال وكبار السن". 

وطالب الأهالى محافظ القليوبية بالتدخل شخصيا لإنقاذ سكان المنطقة للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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