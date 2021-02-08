هاشتاج #العشرين_تاج_الزمالك يتصدر تويتر إحياء لذكرى شهداء استاد الدفاع الجوي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #العشرين_تاج_الزمالك إحياء لذكرى شهداء استاد الدفاع الجوي من جماهير الزمالك.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الذكري السادسة شهداء مذبحة الدفاع الجوي، تمر الذكريات وكأنها بالأمس 6 سنين مروا ومازالت ليلة الثامن من فبراير عام 2015 محفورة داخلنا ولازال آخر صوت يتردد في مسمع جميع الجماهير "إفتح بنموت" لن ننساكم رحم الله العشرين " و٠"‏كان آخر صوت افتح بنموت.. رحم الله ال 20 شهيد وحسبنا الله و نعم الوكيل".







وقال آخرون: "‏نعيش لنحيى ذكراكم"و "‏رحم الله العشرين في الجنه يا شهيد لن ننساكم حتا نلقاكم رحمه الله عليكم ".





لن ننساكم ..أوباما يحيي ذكرى شهداء الزمالك العشرين

يشار إلى أن أحداث استاد الدفاع الجوي شهدت تدافعا وقع على بوابات الاستاد وهو ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.