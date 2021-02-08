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رياضة

أول تعليق من رياض محرز بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:43 ص
رياض محرز وساديو
رياض محرز وساديو ماني
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مصطفى كرم

احتفل رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي بفوز فريق على فريق ليفربول في المباراة التي جمعت بين الفريقين امس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر رياض محرز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من المباراة وعلق عليها قائلا " فوز كبير ".

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الأنفيلد في الجولة 23 لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهدر إلكاي جوندوجان ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة 37، لكنه كفر عن خطئه بتسجيله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 49.

وعادل محمد صلاح النتيجة لليفربول في الدقيقة 63 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد دفعه من روبين دياز.

وعاد جوندوجان ليضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد خطأ فادح من أليسون بيكر في الدقيقة 73.

أليسون استمر في أخطائه الكارثية متسببًا في هدف ثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 77 عن طريق ستيرلنج.

وأكد فودين انتصار السيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 83 ليسقط الليفر على ملعبه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السيتي لـ 50 نقطة في الصدارة، متفوقًا بـ 10 نقاط عن ليفربول.

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