في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على قصة اعتزالها الفن

يوافق اليوم الأثنين 8فبراير ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شادية التي رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن أثرت السينما المصرية بأعمالها.





بدأت شادية مسيرتها الفنية بعام 1947 ونجحت في تقديم عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية، ونجحت في تقديم على مدار نحو 40 عاما حوالي 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية في نظر كثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية لكنها فاجأت الجميع عام 1984 واعتزلت الفن بعد أن أكملت عامها الخمسين.





وقررت بعد إعلانها اعتزال الفن هدم فيلتها فى شارع الهرم وبناء مسجد على أرضها، واكتفت بالإقامة داخل شقتها فى منطقة الدقى، وكان بجوارها فى الشقة المقابلة نجل شقيقها، كما تبرعت بشقتين إلى الدكتور مصطفى محمود فى منطقة المهندسين، ليقوم بتحويلها الى مركز طبى.





وتزوجت شادية ثلاث مرات، الأولى من المهندس "عزيز فتحي" والثانية من الفنان عماد حمدي لمدة ثلاث سنوات، كما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار إلى أنها انفصلت عنه عام 1969.