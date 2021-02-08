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أخبار العالم

ليز تشيني: أؤيد محاكمة دونالد ترامب ولن يكون له دور سياسي كزعيم لحزبنا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:42 ص
ترامب
ترامب
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محمد علي
يبدو أنه لن يكون للرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، الذي ترك الحكم عن غير رضى منه، دورا في الحياة السياسية المقبلة عن طريق الحزب الجمهوري، بعدما أذاق الحزب خسارة سياسية كبيرة بأفعاله غير المسبوقة، وفقًا لما ذكرته نائبة في الكونجرس تنتمي للحزب.

ووفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، قالت النائبة  ليز تشيني، التي تعد من العضوات المهمات بالحزب الجمهوري في مجلس النواب، إنها تدعم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأضافت أنه " لن يكون لترامب دور سياسي كزعيم لحزبنا في المستقبل".

وتابعت ليز تشيني : "نحن حزب أبراهام لنكولن، ونحن حزب رونالد ريجان.. يجب أن نلقي نظرة فاحصة على من نحن، وعن ماذا ندافع، وعن ما نؤمن به".

وقالت: "أعتقد أنه عندما تنظر إلى أفعاله ( ترامب) التي أدت إلى ما حدث في 6 يناير، وحقيقة أنه تم عزله من الحزبين، وحقيقة أنه خسر الرئاسة، وحقيقة أننا فقدنا مجلس الشيوخ، لذلك علينا أن نكون في وضع يمكننا أن نقول فيه إننا ندافع عن المبادئ والمثل العليا".
 
وقالت تشيني : " إنه شخص حرض هجوما على الكابيتول الأمريكي لمنع فرز الأصوات الانتخابية، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص، وعند طلبه رفض العنف، رفض المحتجون ذلك، هذا شخص ليس لديه دور كقائد لحزبنا في المستقبل".

وتعد ليز تشيني من العضوات الجمهوريات النافذات إضافة إلى 10 أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس النواب، أيدوا مع النواب الديمقراطيين التصويت على عزل ترامب الشهر الماضي، بسبب  تحريضه على الفوضى في يوم 6 يناير.

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