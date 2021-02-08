آلية تنسيق جديدة بين مصر والخليج.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا بالكويت.. السعودية: قرار الحظر بيد المجتمع.. وأبوظبي تغلق السينما وتمنع الحفلات.. أبرز اهتمامات صحف الكويت اليوم

الكويت.. تمديد قرارات إغلاق الأنشطة التجارية وارد

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انتهاء تطعيم المواطنين خلال 3 أشهر

لا إغلاق للمساجد... وحلول لـ «المشروعات الصغيرة»

المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يقدم ضمانات لبايدن لكنه يتمسك برفع العقوبات

جنوب أفريقيا توقف استخدام لقاح «أكسفورد»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه «العزل الثاني» وخطر اتهامات جنائية

بايدن: صعب... وصول أميركا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف









تناولت الصحف الكويتية الاثنين، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد أبرزت صحيفة الجريدة زيارة أول مسؤول خليجي رفيع المستوى للقاهرة منذ قمة العلا في 5 يناير الماضي، التي أنهت المقاطعة الخليجية المصرية لدولة قطر، حيث بدا أن زيارة الوفد الخليجي الرفيع برئاسة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، د. نايف الحجرف، للعاصمة المصرية أمس، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين، تحمل الكثير من الرسائل حول التنسيق المصري ــ الخليجي في ملفات إقليمية عدة، في مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسد النهضة، انطلاقًا من أن أمن دول مجلس التعاون ومصر مرتبطان.





تضمنت زيارة الوفد الخليجي لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتوازي مع اجتماع وزراء الخارجية العرب، وهو أول اجتماع للوزاري العربي في أعقاب تولي الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في 20 يناير، ويركز على مواجهة المتغيرات الإقليمية، والتأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية.





كما أشارت صحيفة الراي إلى اعلان وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاحد، عن تسجيل 534 اصابة جديدة و47 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشار الناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، إلى خروج 321 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 132375 حالة.





وذكر ان اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» حتى الأحد هو 169640 حالة من ضمنهم الحالات التي تم شفاؤها و9651 حالة وفاة.









محليا، سلطت صحيفة الجريدة الضوء على إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170998 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 966 حالة. كما تم شفاء 445 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.





وقالت صحيفة الأنباء إن مجلس الوزراء الكويتي ينظر في اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ صباح الخالد في نتائج اجتماعات الفريق الحكومي - النيابي حول التشريعات ذات الأولوية التي ستكلف اللجان البرلمانية بإنجاز التقارير المطلوبة حولها، تمهيدا لرفعها كبند على جدول أعمال المجلس الذي قارب على الالتئام.





وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المجلس سيبحث أيضا في تقارير وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح حول مواعيد وصول كميات اللقاحات التي تم التعاقد عليها، وأي تقارير حول لقاحات جديدة توصي اللجان المختصة بالتعاقد عليها.





وطمأنت المصادر أصحاب الأنشطة التجارية المشمولة بقرارات الإغلاق بأن الحكومة تضع نصب عينيها الجوانب المعيشية والأسرية والمالية والاجتماعية لهم.





وقد أوضحت صحيفة الجريدة تأكيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن رسالة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى أعلى المستويات، مشيرًا إلى «صدور توجيهات لإيجاد الحلول المناسبة، لرفع المعاناة، والحد من بعض المآسي الناتجة عن تطبيق هذه القرارات». ويأتي ذلك وسط استمرار الرفض النيابي للقرارات الصادرة مؤخرًا عن مجلس الوزراء، بإغلاق جزئي لبعض الأنشطة التجارية بهدف مكافحة جائحة «كورونا»، قدم 10 نواب طلبًا لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات تلك القرارات،





وذكرت صحيفة القبس نقلا عن مصادر صحية إنه مع انطلاق حملة الجهات المعنية، لوضع قرار مجلس الوزراء إغلاق المحال التجارية من 8 مساء إلى 5 صباحا، موضع التنفيذ، أكدت مصادر صحية لـ«القبس» أن تشديد الرقابة يجب أن يتركز كذلك على الأعراس وغيرها من المناسبات والتجمعات التي باتت تشكل بؤرا خطيرة لنشر العدوى بالوباء من حيث لا يدري المشاركون فيها.





أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح، خلال زيارته التفقدية إلى مركز المسايل للتطعيم الذي تم بدء العمل فيه صباح امس، انه في حال توافرت اللقاحات سننتهي من تطعيم الجزء الأكبر في اسرع وقت، مشيرا الى اننا نتوقع تطعيم جميع المواطنين المسجلين خلال فترة 3 أشهر في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.





ونقلت صحيفة الأنباء عن مصدر أمني قوله إن قطاع الأمن العام وقطاعات ميدانية أخرى نفذت يوم مساء أمس الأحد انتشارًا مكثفا اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء كإسناد للبلدية ووزارة التجارة، لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق المحلات والمجمعات، مؤكدا أن وزارة الداخلية قدمت وستقدم كل أوجه الدعم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.





وأشار المصدر الى ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بكل حزم مع المخالفين وإحالتهم الى جهات الاختصاص.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة القبس إلى اعلان وزارة الداخلية السعودية، ارتفاع نسبة مخالفات الإجراءات الاحترازية بـ 72%، مؤكدة أن قرار حظر التجول بيد المجتمع.





وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: «لانزال نرصد عددًا من المخالفات الاحترازية»، محذرًا كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معًا.





أفادت صحيفة الراي بإعلان أبو ظبي، اليوم الأحد، عن إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، واعتمدت التقيد بأعداد الأشخا، فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصًا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.





ذكرت صحيفة الجريدة أن رأس السلطة الإيرانية دفع باتجاه إعادة طهران إلى الالتزامات التي انتهكتها في الاتفاق النووي، شريطة أن ترفع الإدارة الأميركية العقوبات المفروضة عليها، في حين ذكرت مصادر أن الرئيس جو بايدن وضع خطوط المواجهة مع إيران، والتي تتعدى إحياء الاتفاق النووي إلى أنشطتها في المنطقة، وتسلحها الصاروخي.





ودخل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي على خط الحراك بشأن محاولات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ولدى استقباله قادة القوة الجوية للجيش، رسم خامنئي أمس، خريطة الطريق من وجهة نظر طهران للرئيس الأميركي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق.









دوليا، قالت صحيفة القبس إن جنوب أفريقيا أوقفت طرح لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» بعد أن أظهرت دراسة أجرتها جامعة «ويتووترسراند»، نتائج «مخيبة للآمال» ضد متغير الفيروس الجديد.





وقال العلماء إن السلالة مسؤولة عن 90 % من حالات كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا. ووجدت الدراسة، التي شملت حوالي 2000 شخص، أن اللقاح يوفر «الحد الأدنى من الحماية» ضد الحالات الخفيفة والمتوسطة من «كوفيد-19».





وأوضحت صحيفة الوطن ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75% على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.





وقال بايدن لشبكة «سي.بي.اس» الإخبارية في مقابلة «فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية... هذا الصيف صعبة للغاية».









أفادت صحيفة الجريدة بأنه بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، تبدأ غدًا في مجلس الشيوخ المحاكمة الثانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دامٍ استهدف مقرّ الكابيتول في 6 يناير الماضي.





وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون سلطة كان يمنحه إياها البيت الأبيض.





أشارت صحيفة الراي إلى وفاة جورج شولتز، وزير الخارجيّة الأميركي في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وكبير مهندسي الديبلوماسيّة الأميركيّة إبّان نهاية الحرب الباردة، السبت عن عمر ناهز مئة عام، وفق ما أعلن معهد هوفر، مساء أمس الأحد.



