مصر أم الدنيا غير.. نسرين طافش تسترجع ذكريات سفرها

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها تسترجع فيها ذكريات السفر، وذلك عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نسرين طافش في الصور من عدة دول مختلفة من بينها مصر وباريس والجزائر والشام، وعلقت قائلة: "اشتقت للسفر والصيف كتير، ويارب ترجع أمور السفر ميسرة وأيسر من الأول ونستمتع كلنا بروعة كوكبنا الجميل".





وتابعت قائلة: "اشتقت للشام وحارات الشام العتيقة وللجزائر وأم الدنيا غير... مصر".





يذكر أن أكدت الفنانة نسرين طافش ، أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري، والذي عرض مؤخرًا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.





وتابعت في تصريح لـ"صدي البلد": "هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه أعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى".



