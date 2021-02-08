ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات التليفونات الأرضية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية قيام كلٍ من (5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، بارتكاب حوادث سرقة كابلات التليفونات الأرضية.



