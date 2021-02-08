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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات التليفونات الأرضية بالإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية قيام كلٍ من (5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، بارتكاب حوادث سرقة كابلات التليفونات الأرضية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم وبحوزتهم (2 فرد محلي وطلقات لذات العيار - 3 سنجة – مقص كبير)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات كابلات التليفونات الأرضية بدائرة قسم شرطة برج العرب يتزعمه (عاطل "شقيق أحدهم" - مقيم بذات الناحية – "له معلومات جنائية") بالاشتراك مع (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") باستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (12) واقعة سرقة كابلات التليفونات الأرضية بدائرة القسم وقيامهم بالتصرف في المسروقات عن طريق صهر الكابلات وانتزاع النحاس الداخلي منها وبيعه لعميلهم "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل – له معلومات جنائية) - أمكن ضبطه – وبمواجهته اعترف وأرشد عن المسروقات، واتُخذت الإجراءات القانونية.
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