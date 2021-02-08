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محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. صحة المنيا تنفذ 37 قافلة بالقرى الأكثر احتياجا خلال 2020

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية الصحة نفذت 37 قافلة طبية بمختلف التخصصات بقرى محافظة المنيا خلال العام الماضي 2020، وذلك ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وصرح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه تم توقيع الكشف الطبى على 54 ألفا و842 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى أماكنهم.

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ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية على الجهد المبذول من أجل وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بجميع قرى محافظة المنيا.

واوضح الدكتور محمود خليفه الحسن مدير ادارة القوافل الطبية، أنه تم تحويل 1155 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج وعمل 4156 تحاليل مختلفة وعمل 149 حالة أشعة سينية و371 حالة رسم قلب و1384 حالة موجات صوتية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 5204 متردين هذا بالإضافة الى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 3293 مترددا.

كما نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الإسماعيلية، بمركز المنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الإسماعيلية، وذلك خلال يومي 3 و4 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1634 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 275 حالة جراحة و 494 حالة أطفال و226 باطنة و116 قلب و91 نساء و61 تنظيم اسرة و117 أنف واذن، الى جانب أنه تم عمل 99 تحليلا مختلفا و89 حالة موجات صوتية وعمل 9 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 113 مترددا وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ76 مترددا، كما تم استخدام 11 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

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