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مستشار بـ التضامن: 4.4 مليون طالب مستفيدون من دعم الوزارة بمعاش شهري 200 جنيه "فيديو"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:35 م
مستشار وزارة التضامن
مستشار وزارة التضامن الإجتماعي
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نورهان رأفت
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن رؤية مصر 2030 تحث على التكامل بين أجهزة الدولة، ووزارة التضامن تكاملت على نفس المنهج بباقي مؤسسات الدولة، وتحولت من وزارة "الغلابة" لـ وزارة بناء الإنسان.

وأضاف الدكتور صلاح هاشم، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 "، أن أعمال الوزارة لا تركز على فئة محدودة ، بل أن أعمالها تخص كافة شرائح المجتمع المصري، موضحًا أن الوزارة تكاملت مع وزارة الصحة وحققت نجاحات، خلال أزمة كورونا، إلى جانب تعاونها مع القوى العاملة؛ لبناء منظومة موحدة للعمالة غير المنتظمة.

وتابع : أن الوزارة تهتم بملفات التعليم والتكفل بتعليم الأطفال، منذ سن الحضانة، لغير القادرين، ومنحهم معاشات شهرية تصل لـ 200 جنيه.

ونوه أن هناك أكثر من 4.4 مليون طالب، يستفيدون من الدعم النقدي للوزارة، منذ تولي وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج.

وأكد أن هناك تحول كبير في اتجاه التنمية ، واحساس من المواطن بأن الحكومة أصبحت جزء منه.
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