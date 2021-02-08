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تعليم

التعليم العالي: إحالة الكيانات الوهمية التي يتم ضبطها إلي النيابة العامة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:04 م
التعليم العالي
التعليم العالي
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نهلة الشربيني

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم، علي جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تقوم بإحالة الكيانات الوهمية التي يتم ضبطها إلي النيابة العامة على الفور حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.


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أضاف "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه عقب وجود معلومات لدى الوزارة من وجود كيانات وهمية حيث يتم مداهمتها على الفور وغلقها ، مشيرا إلى أن مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قبل مكتب التنسيق.

واشار رئيس قطاع التعليم، إلى أن بعد تمكن لجنة الضبطية القضائية لدى الوزارة من مداهمة 205 كيانات وهمية، مشيرا إلى أنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية وذلك دون ترخيص وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبا للطلاب.


وجدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة ٣ أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.


كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير الجاري.


ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات في أيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير الجاري.

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