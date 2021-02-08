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فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ علي حميدة وحقيقة عودته للمستشفى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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ايمن محمود

أكد خالد نافع  ابن شقيقة الفنان على حميدة، عدم صحة ما اثير فى وسائل الاعلام  عن اعادة نقل الفنان الى المستشفى  بعد تدهور حالته الصحية عقب عودته لمنزل اسرته بمدينة مرسى مطروح .


واضاف ان الحالة الصحية للفنان على حميدة تشهد تذبذبا فاحيانا تكون مستقرة ويتحدث معنا ويتحرك داخل فناء المنزل ، وأحيانا يكون منهكا ويصعب عليه الكلام خاصة فى المساء، مشيرا إلي ان خاله قد عاد  من العلاج بمعهد ناصر، فى القاهرة، بعد ان قضى ثلاثة اسابيع الا اننا فضلنا نقله لمنزل الاسرة بمطروح بناء على رغبته فى استكمال العلاج وسط اسرته.

يذكر أن على حميدة شارك فى التمثيل فى عدد من الأفلام وله العديد من الأغانى، وكان أشهرها أغنية " لولاكى ما حبيت" التى حققت أعلى نسبة توزيع فى مصر والوطن العربى فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وبدأت الأزمة الصحية، بمشكلة فى المرارة أدت إلى متاعب مزمنة بالجهاز الهضمى، ووجود ورم صغير فى الكبد والرئة.




تفاصيل الحالة الصحية لـ علي حميدة وحقيقة عودته للمستشفى
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