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أخبار البلد

الرعاية الصحية تعلن أسماء مستشفيات تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عن المستشفيات المقرر تقديمها خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر قريبًا.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إن المستشفيات المقرر دخولها الخدمة لتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن كمرحلة أولى 4 مستشفيات، وهي مستشفى طيبة التخصصي (إسنا) سابقًا، ومستشفى حورس التخصصي (أرمنت) سابقًا، واللتان ستعملان بشكل كامل لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة ووفق أحدث المعايير الدولية للمنتفعين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام) سابقًا، ومجمع الأقصر الدولي الطبي (مستشفى الأقصر الدولي) سابقًا، واللذان سيعملان بشكل جزئي في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين من أبناء المحافظة لحين الانتهاء من تطويرهم وتجهيزهم بشكل كامل.

وأوضحت الهيئة: في بيانها،أن مستشفيات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ستقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية لمنتفعي المنظومة الجديدة من أبناء المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تغيير أسماء المستشفيات إلى أسماء فرعونية للتطابق مع الواقع الحضاري والأثري لمحافظة الأقصر.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر عمل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر مستقبلًا من خلال تشغيل 7 مستشفيات تغطي مختلف التخصصات الطبية وتمتد لكافة أرجاء المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية طبقًا للبرنامج الوظيفي لكل مستشفى، بهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الأقصر على أعلى مستوى من الجودة والتميز، وفي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).
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