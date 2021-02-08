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تعليم

أحمد هلال وكيلا لـ"تربية طنطا" لشئون لتعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:04 م
ترببة طنطا
ترببة طنطا
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احمد علي
أصدر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلًا لكلية التربية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.


وحصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002. 

وتدرج "الحسيني" في الوظائف العلمية: معيدا في 1993، مدرسا في 2002، أستاذا مساعدا في 2012، ووصل إلى درجة أستاذ في عام 2017، كما شغل منصب وكيل كلية التربية للدراسات العليا اعتبارا من سبتمبر 2019 حتى فبراير 2021.
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