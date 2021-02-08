أحمد هلال وكيلا لـ"تربية طنطا" لشئون لتعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات

أصدر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وكيلًا لكلية التربية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.









وحصل الدكتور أحمد محمد الحسيني على الليسانس (التاريخ - جامعة طنطا)، بتقدير جيد جدًا عام 1992، ثم حصل على الماجستير (صحة نفسية - جامعة طنطا)، عام 1998، ثم درجة الدكتوراه (صحة نفسية - جامعة طنطا) عام 2002.



