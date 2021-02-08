السعودية.. ضبط تشكيل عصابي هرّب 593 مليون ريال خارج البلاد

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا حول للخارج أكثر من 593 مليون ريال بطرق غير مشروعة.









وقال مصدر بالنيابة العامة السعودية إن إجراءات الضبط والتحقيق التي أمرت بها النيابة العامة في قضية غسل أموال، انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها للخارج.









وأكد المصدر أن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين، قاموا بتقاسم الأدوار فيما بينهم، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.









وذكر أنهم قاموا بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا وجود لها على أرض الواقع، ومن ثم فتح حسابات بنكية، وتسليمها للوافدين الذين امتهنوا جمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في هذه الحسابات، وتحويل أكثر من 593 مليون ريال للخارج، ما يمثل جريمة غسل أموال مكتملة الأركان.









وأوضح أن النيابة العامة قدمت دعوى عامة بعد انتهاء التحقيقات متضمنة عددا وافرًا من الأدلة التي جمعتها من مسرح الجريمة ومن أماكن أخرى تدين هذا التشكيل العصابي، وتمت إحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن لمدد تجاوزت 60 عامًا، وبغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين ريال، ومصادرة الأموال محل الجريمة في الحسابات البنكية الداخلية، إضافة إلى الأموال التي تم العثور عليها في منازل المتهمين البالغة أكثر من مليون و400 ألف ريال.









وتضمن الحكم مصادرة عدد من الهواتف وأجهزة حاسب آلي محمولة وشخصية استخدمت في الجريمة، إضافة إلى سلاح ناري عثر عليه في منزل أحد المتهمين.







