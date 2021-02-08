وزير التنمية المحلية: الأراضي الصحراوية المستردة 2.47 مليون فدان.. والمباني 189.94 مليون م2

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف تقنين أراضي الدولة منذ بدء التقنين وحتى بداية شهر فبراير الجاري، حيث بلغ عدد الطلبات الجادة 190747 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التي تمت معاينتها 109368 طلبا بنسبة 57%، وهذه الطلبات هى المسجلة بمنظومة التقنين – فعليا وأنهت المحافظات أكثر من 66% من المعاينات وجارٍ تسجيلها في المنظومة.



وأكد شعراوى، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وحضور عدد من النواب وأعضاء اللجنة، أن عدد الطلبات التى تم رفض تقنينها 21411 طلبا، وجارٍ التنسيق مع المحافظات بشأن ما تم استرداده، وما لم يتم استرداده لإدراجه فى موجات الإزالة القادمة، وأسلوب استغلال الأراضى التى تم استردادها بالتنسيق مع جهاز استخدامات أراضى الدولة.







وفيما يخص الأراضى التى تم استردادها أكد " شعراوي" ان الأراضى الصحراوية المستردة حوالي 2.47 مليون فدان وأراضى المبانى 189.94 مليون م2 والمتبقى من الأراضى الصحراوية 412 ألف فدان وأراضى المبانى 41.5 مليون م2.









وحول موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من 25/1/2011 وحتى 31/01/2021 ، بلغ إجمالى مساحة التعدى حوالي 90337 فدانا وإجمالى مساحة الازالة 36552 فدانا و إجمالي حالات التعدى المتبقية بمساحة 53785 فدانا، وقد كلفت اللجنة العليا للاسكان المشكلة من وزارة الاسكان ووزارة التنمية المحلية وباقى الجهات المعنية لدراسة وضع تلك التعديات وكيفية تقنينها.





وعرض شعراوي خلال الاجتماع للإجراءات التي قامت بها الوزارة للإسراع بعملية التقنين، لافتا الي انه تم تشكيل (4) مجموعة عمل لمتابعة المحافظات يوميًا كما يتم إعداد تقرير أسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها ، كما تم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لقيام الجهات بتفويض المحافظات .









وأضاف شعراوي أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقًا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة وتم المرور على محافظة قنا الاسبوع السابق ويتم المرور على محافظة سوهاج هذا الاسبوع وسيتم المرور على محافظة الاسماعيلية خلال الاسبوع القادم.









وفيما يخص تسعير الاراضى قامت المحافظات بالتسعير بالمناطق ثم توجيه المحافظات لتخفيض الاسعار وبملاحظة ورصد شكاوى فى التسعير ببعض المحافظات حيث تم الاتفاق مع المهندس شريف اسماعيل رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة بتشكيل لجنة بعضوية ممثل من وزارة التنمية المحلية وممثل من هيئة الخدمات الحكومية لمراجعة التسعير بالمحافظات وتم المرور على محافظات اسيوط – قنا – الشرقية – المنيا – وجار المرور على سوهاج والاسماعيلية .









وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي المستردة وذلك بالرصد المبكر للتعديات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبتوجيه من القيادة السياسية وذلك لازالة اى تعديات في المهد من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات .





وأوضح شعراوي أنه تم طرح عدد (1015) قطعة ارض(زراعية – بناء) للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر بمحافظات (البحيرة – الغربية – بورسعيد – الإسماعيلية – الشرقية – اسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد- المنوفية) باجمالي قيمة مالية (1.7) مليار جنيه.









وقال إنه تم التنسيق مع جهاز استخدامات أراضي الدولة لوضع الأراضى المستردة على الخريطة الاستثمارية للاستفادة منها، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جهاز استخدامات الأراضى وعضوية الخدمات الحكومية والرقابة الإدارية وذلك لطرح 12 قطعة ارض (لا تقل مساحة القطعة عن 100 فدان) بكل من 9 محافظات كمرحلة تمهيدية وفى حالة نجاح التجربة يتم استكمال باقى المحافظات.