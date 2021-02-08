ماهي الخطوات الصحيحة قبل شراء سيارة مستعملة؟

عند قيامك بشراء سيارة مستعملة ربما تكون على موعد أمام معادلة فنية متكاملة الأركان، وبالطبع تدور بخاطرك العديد من التساؤلات مثل، حالة السيارة و عمر المحرك، و هل سبق و تعرضت إلى حادث سير، و ما هي القيمة السعرية المناسبة لهذه السيارة ؟





في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح حول كيفية شراء سيارة مستعملة.

1- بقع الزيت

من الممكن أن تختبر حالة المحرك عبر خطوات فنية بسيطة، قم بإلقاء نظرة عميقة حول وجود بقع من الزيت وما أسباب هذه البقع، وربما تدل هذه العلامة على أعمال صيانة قد حدثت بالمحرك أو خلل كبير بالمنظومة الداخلية له.





2- صوت المحرك

في حالة تفعيل المحرك و سماع صوت ضوضاء أو "طقطقة" غير عادية، فهذا مؤشر قوي لوجود خلل فني بمحرك السيارة، و من الضروري أن تختبر الحالة الفنية له بعناية شديدة، وقياس مستوى العزم عبر أحد الأجهزة المتخصصة.

3- الهيكل الداخلي

من الضروري أيضًا أن تقوم بفحص القوائم المعدنية الداخلية بعناية شديدة، و التأكد من عدم تعرضها لآثار حادث سابق، أو إصلاحات و لحامات، و قم بفحص حواف الابواب جيدًا، و قاعدة المساحة التخزينية "شنطة السيارة"، و المنطقة الواقعة أسفل غطاء المحرك، فكل هذه المناطق ربما تساعدك على حل اللغز و الاجابة على سؤال هل تعرضت هذه السيارة لحادث سابق أم لا.

4- الهيكل الخارجي

لكي تكتشف حالة الطلاء الخارجي بسهولة فقم بإستخدام "قلم" كشف الدهانات، و ملاحظة لون السيارة وهل توجد اختلافات بين باقي الأجزاء الواقعة بالهيكل الخارجي، و من الضروري أن تختبر حالة المصابيح، و الاطارات، ومعرفة موعد الصيانات الخاصة بالسيارة و اخر موعد لها.





5- ا لحالة العامة للسيارة و القيمة السعرية

قبل أن تأخذ القرار الأخير للشراء، فعليك بتقييم الموديل و تاريخ الانتاج، و الوصول إلى مستوى سعر مناسب للحالة العامة للسيارة، و لا شك أن نظافة السيارة و حالة المقصورة الداخلية من الأمور الهامة والتي يجب أن نضعها في الحسبان، إلى جانب مستوى التبريد و حالة التكييف.