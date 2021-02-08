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رياضة

‏ربنا يكون في عون الشناوي.. ليفاندوفسكي يتصدر تويتر بعد هدفه في شباك الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:36 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ليفاندوفسكي بعد إحرازه الهدف الأول لفريقه بايرن ميونخ في شباك النادي الأهلي في مباراة  نصف نهائي كأس العالم للأندية.


وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يكون ف عون الشناوى ليفاندوفسكي مش هيعتقه" و  "‏جرا ايه يا ليفاندوفسكي مفيش اصابه كدة ولا كدة".


وكتب آخرون "‏هو ليفاندوفسكي عاوز يخلص بدري بدري ليه؟عنده خطوبه بعد الماتش ولا حاجه؟" و " ليفاندوفسكي ايه ده ده انت جاحد ياجدع ".


وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الأول في شباك  الأهلي، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.


سدد ليفاندوفسكي الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد دربكة دفاعية من الأهلي.

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