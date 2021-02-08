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رياضة

نقل مباراة مانشستر سيتي ومونشجلادباخ في دوري الأبطال للمجر بسبب كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يويفا" اليوم الاثنين،  عن نقل مباراة بروسيا مونشجلادباخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، للعاصمة المجرية بودابست، بسبب فيروس كورونا.

ويأتي ذلك القرار، بسبب قوانين وإجراءات فيروس كورونا الموضوعة في ألمانيا والتي تمنع استقبال وفود من بريطانيا، ليتقرر نقل المباراة لملعب بوشكاش أرينا في بودابست المجرية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس نقل مباراة فريقي لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 لذات المسابقة لنفس السبب.

ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره مونشجلادباخ يوم 24 فبراير المقبل.
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