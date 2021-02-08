الصحة العالمية ترسل فريقا إلى دولة إفريقية بسبب فيروس خطير





قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها أرسلت فريق استجابة سريعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدة السلطات في مكافحة فيروس إيبولا.





وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إرسال فريق استجابة سريعة لتقديم الدعم للأنظمة الصحية بالكونغو، وذلك عقب رصد حالة إصابة جديدة بمرض فيروس إيبولا، بعد نحو 3 أشهر من انتهاء تفشي المرض، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وبحسب الوكالة، قل مزارع عانت زوجته من الحمى النزفية إلى مستشفى بالكونغو مطلع الشهر الجاري، حيث توفيت الزوجة بعد يومين وأظهرت نتائج اختبارها أنها مصابة بفيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق الحيوانات البرية.





وأضاف أدهانوم أن السلطات الصحية في الكونغو تتمتع بخبرة كبيرة في الاستجابة للإيبولا والوقاية من انتقال العدوى بفضل القدرة الهائلة التي تم بناؤها خلال تفشي الفيروس الأخير.





وتابع "تم تحديد أكثر من 70 مخالطا، وتدعم منظمة الصحة العالمية السلطات المحلية والوطنية لتعقبهم وتقديم الرعاية عند الحاجة".





وأوضح مدير الصحة العالمية "حتى الآن، لم يتم تحديد أي حالات أخرى، ولكن من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى لأن المرأة كانت على اتصال مع كثير من الناس بعد أن ظهرت عليها الأعراض".



