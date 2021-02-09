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منوعات

كلاهما بخير.. حامل مصابة بعدوى كورونا خطيرة تنجب طفلها سليما

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:05 ص
الطفل المولود
الطفل المولود
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أماني إبراهيم
برغم المخاوف المتعلقة باحتمالية نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأم الحامل للجنين إلى أن أنجبت أم حامل مصابة بعدوى كورونا خطيرة، طفلها سليم غير مصاب بالعدوى.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية أصيبت الأم باولا بعدوى كورونا وهي في الأسبوع الـ17 من الحمل، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بولتون الملكي، وتمكن الأطباء من علاجها وعادت بأمان إلى المنزل ومواصلة حملها.

واستمر الحمل حتى ولدت ابنها صاموئيل وكان وزنه مناسبا، وقالت باولا: "أنا مسرورة جدًا لأن الموظفين الذين اعتنوا بي في الرعاية الحرجة تمكنوا من رؤية صورة ابني.. يسعدني أن أعلم أنها ستجعلهم سعداء.. أعلم أنني كنت في حالة سيئة للغاية وأنا ممتنة لهم".

من جانبها قالت ماترون كلير من المستشفى: "بالنيابة عن فريق تمريض الرعاية الحرجة ، نحن سعداء للغاية لسماع الأخبار ورؤية بولا والطفل يبدوان بخير.. نتمنى لبولا وعائلتها كل التهنئة الصادقة... لقد عززت هذه الأخبار معنويات الفريق".

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير من فيروس كورونا، إلا أنه يتم تصنيفهن على أنهن معرضات لخطر معتدل، ويجب عليهن الحرص كإجراء احترازي. 

ويمكن أن تكون النساء الحوامل أحيانًا أكثر عرضة للإصابة بفيروسات أخرى مثل الأنفلونزا ونظرًا لعدم وجود الكثير من المعلومات حول فيروس كورونا وكيفية تأثيره على مختلف الأشخاص، تعتقد الحكومة أنه من الممكن أيضًا أن تنقل المرأة الحامل فيروس كورونا إلى أطفالها الذين لم يولدوا بعد.

ولا يوجد حاليًا أي دليل يشير إلى أن الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل يمكن أن يتسبب في الإجهاض أو يؤثر على نمو الجنين.  
كلاهما بخير.. حامل مصابة بعدوى كورونا خطيرة تنجب طفلها سليما
كلاهما بخير.. حامل مصابة بعدوى كورونا خطيرة تنجب طفلها سليما
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