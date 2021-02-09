الأكل بالجرام.. بيج رامي: التغذية والمكملات مكلفة للغاية.. فيديو

قال ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن تكاليف التغذية والمكملات الغذائية مكلفة للغاية في رياضة كمال أجسام، مضيفا:" كل الرياضات الفردية والجماعية مكلفة للغاية ".





وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كمال الاجسام رياضة لهاأسلوب حياة معين وتمارين يومية".





وتابع بيج رامي:" كل حاجة في اليوم محسوبة، والاكل بالجرام، واحنا بدأنا بـ ولا حاجة وبإمكانات بسيطة".





وعن بداياته قال ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إنه سافر دولة الكويت في بداياته وبدأ العمل في ناد رياضي، مضيفا:" كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ 70 دينارا في الشهر ".



وأضاف بيج رامي، :" ثم بدأت بالتدرج في مشوار الدخول في مجال كمال الاجسام "، مضيفا:" كنت أقوم بتدريب مرتادي النادي الرياضي في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في اكبر صالة جيم في الكويت ".