ناس كتير كانت بتدعيلي.. بيج رامي يكشف كواليس إصابته بكورونا قبل التتويج بـمستر أولمبيا

قال رامي السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، إن الجميع في أمريكا كانوا يتوقعون حصده للقب البطولة منذ سنوات.





وأضاف بيج رامي، في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" اخر منافسة لي كانت في عام 2018، وفي عام 2019 أصبت ولم اتمكن من المشاركة في البطولة ولكنني عدت مرة أخرى في 2020 وحصدت اللقب".





وتابع بيج رامي:" في شهر مارس 2020 توجهت للمشاركة في بطولة في أمريكا ولم أوفق فيها، واتحبست في الإمارات 5 شهور مش عارف اتحرك بسبب جائحة كورونا وتعليق الطيران".





وأكمل بيج رامي:" رجعت مصر في شهر أغسطس 2020 والامر كان صعب عليا وبعد التجهيز عملت مسحة قبل السفر وفوجئت بأنها إيجابية وحرمتني من المشاركة في بطولة مستر اولمبيا".





واستطرد بيج رامي:" ناس كتير كانت بتدعيلي قبل البطولة وكانت مسؤولية كبيرة، وحصلت على دعوة خاصة من منظمي مستر اوليمبيا للمشاركة في البطولة ".



