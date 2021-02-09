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منوعات

علقة موت.. زوج ينهي حياة زوجته لطلبها الخروج من المنزل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:49 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت السعادة تغمر بيتهم والحب يملأ قلب الزوجين، قبل أن تحل كورونا بينهما وتدفع الزوج لضربها بعنف شديد حتى انفصلت أعضاء من جسدها، وتوفيت إثر هذا الحادث الأليم.

دارت واقعة ضرب الزوج لزوجته حتى الموت أثناء الإغلاق الأول في بريطانيا، فقد يُزعم أن "حسين عقال" البالغ من العمر 66 عامًا ، قتل "ماريان إسماعيل" البالغة من العمر 57 عامًا في شقتهما في إدمونتون ، شمال لندن.

 وهاجم "عقال"  زوجته "ماريان" بمجموعة متنوعة من الأسلحة ، بما في ذلك سكين ، ومطرقة ، وساطور لحم ، وقدور ، ومقلاة، ورجل طاولة وسلم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال عقال للشرطة إن شجارا غاضبا اندلع عندما طلبت منه زوجته مغادرة الشقة بعد أن ادعى أنه أصيب بفيروس كورونا، وأثناء التحقيق قال "عقال" الذي اعترف بالقتل غير العمد، للشرطة إنه يعاني من أوهام بعد إصابته بالفيروس.

وسمع المحلفون أن "ماريان" تعرضت للضرب المبرح، لدرجة أن إحدى أذنيها انفصلت، وفقدت طرف إصبعها، وقال "آيان نور" وهو صديق للراحلة، للمحكمة: إن "الزوجين كانا يعطيان انطباعًا دائمًا بأنهما يتمتعان بزواج سعيد".
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