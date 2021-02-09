برلماني: رعاية مصر للحوار الفلسطيني تنبع من ريادة عربية وإقليمية

قال النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، إن قيام مصر باستضافة ورعاية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بمشاركة 15 فصيلا فلسطينيا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، ينطلق من ريادة مصرية عربية وإقليمية، وحرص مصري على مدار العقود الماضية في حل القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.





وأضاف الغنيمي،في تصريحات له اليوم "الثلاثاء"،أن مصر لم تبخل على القضية الفلسطينية طوال عمرها بأي شىء وكانت سباقة للسلام والتسوية ونبذ العنف،لافتا إلى مشاركة غالبية الفصائل الفلسطينية بهدف ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، وإجراءات عقد الانتخابات الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام.





وأشار عضو مجلس النواب،إلى أن الخطوط المصرية في الأزمة الفلسطينية واضحة تماما فهى مع المواطنين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة ونبذ العنف والرفض المطلق للإرهاب والتخريب، بجانب وحدة الصف الفلسطيني باعتبارها هى الضمان الوحيد لحل القضية الفلسطينية وفقا للقوانين الدولية ومرجعيات قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي.



