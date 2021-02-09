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توك شو

صباح البلد يقدم تمارين لتقوية عضلات المنطقة السفلية.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الثلاثاء، الفقرة الرياضية مع خبيرة الرشاقة "فالنتينا"، التي قدّمت خلالها بعض التمارين الرياضية الصباحية لتقوية عضلات االمنطقة السفلة.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وكان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.
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