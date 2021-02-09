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حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في سوهاج

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:58 ص
حريق بشقة سكنية
حريق بشقة سكنية
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أنغام الجنايني
تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، بنشوب حريق بشقة بناحية الرشايدة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغا من الأهالي مفاده نشوب حريق بشقة بناحية الرشايدة دائرة المركز.

وبالانتقال وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني 
بمنزل ملك المدعو "عز العرب م ا"، 57 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.


وبسؤال مالك الشقه المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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