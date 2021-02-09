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فن

بمكياج جذاب.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:56 ص
مي سليم
مي سليم
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ندى فكري
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت تيشيرت أسود وقبعة سوداء مما لفت انتباه متابعيها.

أما من الناحية الجمالية وضعت مي مكياج جذاب هادئ لتبرز جمال ملامحها.

ويعرض حاليا للفنانة مى سليم مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومي سليم، ومحمد نجاتي، ورياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشي، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

ويعتبر مسلسل "ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.
بمكياج جذاب.. مي سليم تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام
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