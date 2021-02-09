ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير : الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تجاوز تأثيرات جائحة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الخبير الاقتصادى، على الادريسي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت في تجاوز أزمة كورونا ، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابيًا جدًا في ظل تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية في حين أن دول المنطقة شهدت معدلات نمو ضعيفة وبعضها معدلات نمو سالبة.

وأضاف الخبير الاقتصادى ، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد، أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بأسلوب جيد جدًا لأن اول نقطة تم الاهتمام بها هى التصريحات واهتمت الدولة بأن تخرج التصريحات من المسئولين بشكل هادئ ومتوازن لأنها تؤثر على سلوك المتعاملين فى الدولة، وأعلنت الدولة على حزمة كبيرة جدًا من المساعدات بقطاع السياحة والطيران.

وأوضح أن كانت هناك خطة واضحة لمواجهة تداعيات كورونا، والتى اعتمدت على ما  نجاحات الاصلاحات ما قبل 2020، مؤكدًا أنه  لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع خلق مفارقة، لافتًا الى انه تم تخصيص 100 مليار جنيه، كما تم تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة ، والتى قدرت بما يقرب من 3 مليارات جنيه لهم.

ولفت إلى أنه تم توفير السلع الاساسية واستقرار السوق واحتواء معدلات البطالة لكى لا يحدث بها ارتفاع شديد، مؤكدًا أن اصرار الدولة على استكمال المشروعات القومية اعطى رسالة ثقة للمستثمرين على استكمال مشروعاتهم وعدم التوقف بسبب جائحة كورونا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فخري الفقي: مصر بين أقوي 10 اقتصاديات نموا على مستوى العالم في 2020

خاص|الإدريسي خلال تكريم صدى البلد: الإصلاح الاقتصادى ساهم في مواجهة كورونا ..والفيروس يصيب أسواق المال

على الإدريسي: أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابياً.. فيديو

خاص.. الأولوية للسوق المحلية.. علي الإدريسي: لدينا ما يغطي احتياجاتنا المادية من الكمامات والمطهرات

حققنا معدلات نمو إيجابية.. على الإدريسى: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة| فيديو

خبير: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة.. فيروس كورونا يصيب أسواق المال..ولدينا ما يغطي احتياجاتنا من الكمامات والمطهرات

ترشيحاتنا

من مسلسل اللعبة.. شاهد أحدث ظهور لمحمد ثروت

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على الأهلي: كان يفترض أن نسجل المزيد

نشرة الفن.. أول تعليق من معز مسعود بعد زواجه من حلا شيحة.. سبب تأجيل حفل أصالة وشيرين

النسخة الأجمل من ماشا.. سارة رضيعة أردنية تبهر متابعي مواقع التواصل.. شاهد

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء