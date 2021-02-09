خبير : الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تجاوز تأثيرات جائحة كورونا.. فيديو

قال الخبير الاقتصادى، على الادريسي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت في تجاوز أزمة كورونا ، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابيًا جدًا في ظل تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية في حين أن دول المنطقة شهدت معدلات نمو ضعيفة وبعضها معدلات نمو سالبة.





وأضاف الخبير الاقتصادى ، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد، أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بأسلوب جيد جدًا لأن اول نقطة تم الاهتمام بها هى التصريحات واهتمت الدولة بأن تخرج التصريحات من المسئولين بشكل هادئ ومتوازن لأنها تؤثر على سلوك المتعاملين فى الدولة، وأعلنت الدولة على حزمة كبيرة جدًا من المساعدات بقطاع السياحة والطيران.





وأوضح أن كانت هناك خطة واضحة لمواجهة تداعيات كورونا، والتى اعتمدت على ما نجاحات الاصلاحات ما قبل 2020، مؤكدًا أنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع خلق مفارقة، لافتًا الى انه تم تخصيص 100 مليار جنيه، كما تم تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة ، والتى قدرت بما يقرب من 3 مليارات جنيه لهم.





ولفت إلى أنه تم توفير السلع الاساسية واستقرار السوق واحتواء معدلات البطالة لكى لا يحدث بها ارتفاع شديد، مؤكدًا أن اصرار الدولة على استكمال المشروعات القومية اعطى رسالة ثقة للمستثمرين على استكمال مشروعاتهم وعدم التوقف بسبب جائحة كورونا.



