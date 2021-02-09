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محافظات

بعد رفع كفاءتها.. الغضبان وعبد الحميد يفتتحان محطة المرجان والياقوت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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كتب - محمد الغزاوي
افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحي الياقوت والمرجان بمدينة بورفؤاد.

وبحسب بيان، حضر الافتتاح العميد أيمن خيري، رئيس قطاع بورسعيد، واللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بشركة محافظات القناة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطة الياقوت والمرجان بطاقة تصميمية 4000 م3 يوم والمقامة على مساحة 800 م2 لخدمة القرى السياحية بمدينة بورفؤاد وباعتمادات مالية من محافظة بورسعيد والإشراف الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

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وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الياقوت والمرجان شملت رفع كفاءة (4) طلمبات رفع رئيسية تصرف الطلمبة الواحدة 55 ل/ ثانية، هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد اللوحات الكهربية وجميع المحابس وبعض الأعمال المدنية بالمحطة .

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت أنه سيجري التشغيل بالمحطة طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج الـ"MASTER" في تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو تطبيق أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظة بورسعيد.
بعد رفع كفاءتها.. الغضبان وعبد الحميد يفتتحان محطة المرجان والياقوت
بعد رفع كفاءتها.. الغضبان وعبد الحميد يفتتحان محطة المرجان والياقوت
بعد رفع كفاءتها.. الغضبان وعبد الحميد يفتتحان محطة المرجان والياقوت
بعد رفع كفاءتها.. الغضبان وعبد الحميد يفتتحان محطة المرجان والياقوت
بعد رفع كفاءتها.. الغضبان وعبد الحميد يفتتحان محطة المرجان والياقوت
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