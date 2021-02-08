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حوادث

ضبط 250 كيلو سمن بلدى فاسد و100 دجاجة مجهولة فى بورسعيد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:02 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نجحت حملة تموينة بمحافظة بورسعيد فى إحباط ترويج كميات كبيرة من السمن البلدى منتهية الصلاحية ودواجن مذبوحة غير مدون عليها تواريخ الصلاحية.

كان ناصر ثابت وكيل وزرة التموين بمحافظة بورسعيد أصدر تعليماته بتشديد الرقابة على أسواق المحافظة تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وبالتنسيق مع مباحث تموين المحافظة.

وعلى الفور تم شن حملة بناء على اخبارية باعتزام احد التجار طرح كميات من السمن البلدى منتهى الصلاحية بأحد المخازن التابعة له.

وتمكنت الحملة من ضبط 250 كجم من السمن البلدى منتهى الصلاحية قبل طرحها للبيع بالأسواق للمستهلك.

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تم التحفظ على الكمية المضبوطه وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تمكن أفراد الحملة خلال متابعتهم لمهام عملهم من ضبط كمية تقدر بـ ١٠٠ ك دجاج مذبوح خارج المجزر، حيث تبين أنه غير مدون عليها بطاقة توصيف بيانات من حيث اسم المجزر وتواريخ الصلاحية انتاجا وانتهاء والمواصفات القياسية والأوزان.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد ثابت أن السن داخل علب السمن البلدى منتهية لصلاحية كونها تصيب المستهلكين بأمراض خبيثة على المدى البعيد وتدمر جدار المعدة وتضعف الجهاز المناعى وتؤثر على نمو الأطفال.

وشدد ثابت على استمرار جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية مطالبة المواطنين فى حالة وجود أى شكوى التواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.

ضبط 250 كيلو سمن بلدى فاسد و100 دجاجة مجهولة فى بورسعيد
ضبط 250 كيلو سمن بلدى فاسد و100 دجاجة مجهولة فى بورسعيد
ضبط 250 كيلو سمن بلدى فاسد و100 دجاجة مجهولة فى بورسعيد
ضبط 250 كيلو سمن بلدى فاسد و100 دجاجة مجهولة فى بورسعيد
ضبط 250 كيلو سمن بلدى فاسد و100 دجاجة مجهولة فى بورسعيد
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