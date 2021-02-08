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محافظات

بدء تطوير فاطمة الزهراء بمشاركة مجتمعية في ضواحي بورسعيد.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
اعلن اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحي عن بدء الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة فاطمه الزهراء بالضواحى وذلك بمشاركة مجتمعيه من مؤسسة مشكاه نور الثقافية .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بالمنطقه لمعاينتها والوقوف على ماسيتم من أعمال التطوير بها وذلك بحضور الدكتور نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاه نور القائمة بأعمال التطوير وعدد من المقاولون المشاركون في تنفيذ اعمال التطوير 

وأوضح رئيس الحى أن أعمال التطوير بالمنطقه ستشمل إحلال وتجديد نوازل الصرف المتهالكة بمناور العمارات وإنشاء غرف التفتيش وتغيير الأرصفة والبردورات وانشاء بالوعات لتصريف الأمطار ودهان لواجهات العمارات إلى جانب أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بالمنطقه وذلك بعد الإنتهاء من تطوير منطقة نفيسه الجديده والتى يجرى بها العمل حاليا 

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وتابع رئيس الحى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن ذلك ياتى ضمن جهود المحافظة والحى لتطوير المناطق الأكثر احتياجا بما يتواكب مع ألمشروعات القومية والخدمية التى تقام حاليا داخل نطاق حى الضواحي 

واشار اللواء احمد قاسم الى تطوير شارعى البترول والرحاب ليكونا المدخل الرئيس للمحافظه إلى جانب البدء في تطوير شارعى عبد الرحمن شكرى ومصطفى كامل وانشاء الميناء البرى الجديد والحديقة الدوليه ومحطه الصرف الصحي الجديده بشارع البترول كما تم تطوير منطقتى ال 28 عماره وخديجة واللبانه القديمه وذلك بمشاركة مجتمعيه 

وشدد رئيس الحى الى ان الحى الان يشهد نقله نوعيه غير مسبوقة في أعمال التطوير والخدمات تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى يولى اهتماما كبيرا بتطوير كافه احياء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين 

وأكد رئيس الحى على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع جهود الحى والمحافظة ومؤسسات المجتمع للحفاظ على مايتم من أعمال التطوير التى تتكلف ميزانية ماليه كبيره لخدمة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم
بدء تطوير فاطمة الزهراء بمشاركة مجتمعية في ضواحي بورسعيد.. فيديو
بدء تطوير فاطمة الزهراء بمشاركة مجتمعية في ضواحي بورسعيد.. فيديو
بدء تطوير فاطمة الزهراء بمشاركة مجتمعية في ضواحي بورسعيد.. فيديو
بدء تطوير فاطمة الزهراء بمشاركة مجتمعية في ضواحي بورسعيد.. فيديو
بدء تطوير فاطمة الزهراء بمشاركة مجتمعية في ضواحي بورسعيد.. فيديو
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