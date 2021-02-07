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محافظات

صفوت عبد الحميد نقيبا لمحامي بورسعيد.. وهمام على مقعد الشباب

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:22 م
انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين ببورسعيد نتائج فرز الاصوات للمرشحين 27 المتقدمين على مقاعد النقيب والشباب والمحاكم الجزئية.
 

وفاز صفوت عبد الحميد نقيب المحامين الاسبق بمقعد النقيب فى المجلس الجديد بعد تقدمه بفارق كبير على النقيب الحالى احمد عبد النعيم وخروج باقى المرشحين على المقعد عصام سلامة واشرف العزبى من المنافسة .


كما فاز مرشح الشباب احمد همام بعد تقدمه على منافسيه بذات المقعد محمد ابو المعاطى الشريف و مصطفى ابوالعلا .

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وأعلنت اللجنة فوز احمد الزلاط و خالد عبد الرحمن بالاضافة الى محمد سالم وممدوح شمس و رضا رخا ومحمد صالح وحسناء السمبسكانى .


كانت عملية التصويت شهدت منذ الصباح الباكر اقبالا من اعضاء الجمعية العمومية للمحامين بنقابة بورسعيد الفرعية لاختيار مجلسهم الجديد وسط حالة من الاستنفار الامنى لتأمين الانتخابات.

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