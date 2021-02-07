بحضور سعفان والغضبان.. تسليم وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، بتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية لـ ٣٥٩٢ عاملا، من فئة العمالة غير المنتظمة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس الكرونا المستجد على العمال.
وأعرب وزير القوى العاملة، عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر ، قائلا: إن العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظمة لتأمين حياتهم تحسبا لأى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لافتا أن هناك تواصلا بين بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة الغير منتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على أرض بورسعيد.
وأكد الوزير، أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد بما يساهم فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة.
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ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للقيادة السياسية ووزير القوى العاملة لجهودهم المتواصلة فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد، وتخفيف العبء عن كاهل العمال وأصحاب الحرف اليدوية، مؤكدا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لعمال مصر بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم و دعمهم فى الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد غى ظل جائحة كورونا.