بحضور سعفان والغضبان.. تسليم وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

وأعرب وزير القوى العاملة، عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال

، قائلا: إن العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة الغير منتظمة لتأمين حياتهم تحسبا لأى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لافتا أن هناك تواصلا بين بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة الغير منتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على أرض بورسعيد.