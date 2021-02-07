سعفان والغضبان يشيدان بمستوى الإنتاج بمصنع داك ببورسعيد

أشاد محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع داك للملابس الجاهزة، والذى يقع ضمن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة (54) مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ورافقهم خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة مصنع داك.





وخلال الجولة ، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد أقسام المصنع وتابعا سير العمل والإنتاج ، واستمع وزير القوى العاملة لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع وكميات الإنتاج، وحرص وزير القوى العاملة على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا أننا نسعى لتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصانع، مشيدا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان الوزير والمحافظ تفقدا مصنع أفينا للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة بورسعيد ومتابعة سير العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصانع للحد من انتشار الفيروس المستجد، رافقهم خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة مصنع افينا.







وخلال الجولة، تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد أقسام المصنع وتابعا سير العمل والإنتاج، واستمع وزير القوى العاملة لشرح تفصيلى عن كيفية سير العمل بخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع و كميات الإنتاج، وحرص وزير القوى العاملة على سؤال العاملين عن مستوى رضائهم عن العمل بالمصنع وتلبية احتياجاتهم، وأكد العاملين رضائهم عن العمل داخل المصنع وأن هناك مستوى إدارى يتيح للعاملين كل حقوقهم.





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