وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان 1238 وثيقة تأمين حوادث للصيادين

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد مراسم تسليم ١٢٣٨ وثيقة تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد، وذلك ضمن مبادرة صيادى مصر والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصيادين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة للصيادين بكل أنحاء الجمهورية





جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والسيد السنجابى مدير القوى العاملة وعدد من قيادات المحافظة.





اقرأ أيضا:





كما شهد اللقاء، قيام وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بتسليم شهادات للمتدربات فى مجال الحرف اليدوية والملابس الجاهزة والتفصيل وفى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين.





ورحب المحافظ بوزير القوى العاملة وصيادى محافظة بورسعيد، مؤكدا أن الوزير وعد فأوفى بوعده والذى جاء خلال زيارة وزير القوى العاملة خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أن الدولة المصرية توفى بوعودها طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس.





وأوضح المحافظ أنه حاليا يتم عمل بحث بالتنسيق بين القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وبعد البحث المؤكد لصيادى بورسعيد سيتم توفير إعانة تابعة للجهاز التنفيذى لرفع العناء عن كاهل الصيادين، مشيدا بالورش المتنقلة التى نفذتها وزارة القوى العاملة فى بورسعيد، والتى توفر معاهد تدريب متنقلة للعمال واصحاب الحرف اليدوية، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة لجهودهم فى توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع.





وفى كلمته، أكد وزير القوى العاملة سعادته اليوم أن نفى بالعهد لتوفير حياة كريمة لصيادى مصر على أرض بورسعيد ، مؤكدا أننا دائما نسعى لخدمة كل فئات المجتمع وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، مؤكدا ان جميع المديريات على مستوى الجمهورية قامت بحصر كل الصيادين لتلبية مطالبهم وبحث شكواهم واليوم يتحقق وعود القيادة السياسية لفئة صيادى مصر، موجها الشكر للعاملين فى مديرية القوى العاملة لحصر صيادى المحافظة وسرعة توفير البيانات الكاملة للصيادين لتوفير الرعاية الكاملة لهم.



