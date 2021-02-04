مزار سياحي.. تحويل مول الباتروس المهجور في بورسعيد إلى خليج ديليسبس.. شاهد

نجح اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى تحويل مول الباتروس المملوك للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، من مكان مرتع للاشباح نظرا لكونه ظل مهجورا على مدار 20 عاما منذ انشائه، إلى موقع فريد يتوسط شارع عاطف السادات المعروف بشارع طرح البحر أميز شوارع المحافظة السياحية و الترفيهية .





ويسرد صدى البلد خلال السطور التالية مراحل تحول المول منذ وضع حجر أساسه فى عهد اللواء اركان حرب مصطفى كامل محافظ بورسعيد بورسعيد الاسبق الى نجاح الاعادة للحياة والتشغيل فى عهد محافظ بورسعيد الحالى اللواء اركان حرب عادل الغضبان .





ترجع بداية فكرة إنشاء المول فترة تولى اللواء اركان حرب مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق ضمن مشروع سياحى كبير بشارع عاطف السادات ضم إنشاء عدد من القرى السياحية المركز الثقافى الترفيهى والكازينو العائم ومارينا لليخوت ومنتجع سياحى صمم المول وقتها خلاله ليكون بوابة لدخول المنتج المصمم على طراز فرنسى لوحدات فندقية متتالية ارتفاعات الطوابق من الدور الواحد الى ثلاثى الادوار.





وبدأت المشروعات الدخول حيز التنفيذ بعد انتهاء الرسوم الهندسة والاستشارية لمكتب الدكتور الغزولى وقتها استشارى مشروعات الجهاز التنفيذى بتكلفة تجاوزت المليونى جنيه فى بداية عام 2000 .





ونظرا لتعاقب المحافظين وتعديل خطط أولويات المشروعات انتهت العديد من المشروعات بينها المركز الثقافى و المركب العائم والقرى السياحية وفندق الباتروس وتوقفت اعمال المنتج عند بوابته الخارجية و التى عرفت بمول الباتروس ولم تكتمل باقى اعمال المنتجع السياحى .





ومع اندلاع ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات أمنى تحول المول الى مرتع للاشباح ووكر للخارجين على القانون بطوابقه المتعددة نظرا لعدم وجود ادارة مسئولة عن تشغيله وصيانته وحمايته حتى ان العناصر الارهابية استغلته فى أعمال الشغب الموجهة لمديرية امن بورسعيد الواقعة بحدود المول الغربية .





ولم يلبث اللواء اركان حرب احمد عبد الله محافظ بورسعيد الاسبق وقتها الى ان يسند أعمال ادارة المول املا فى التشغيل الى رجل الاعمال البورسعيدى كامل ابوعلى صاحب حق انتفاع ادارة فندق الباتروس المواجه للمول وقتها فأطلق عليه اسم مول الباتروس واستمر المول تحت اشراف شركته مهجور لحين انتهاء فترة ادارته للفندق عام 2016 .





ومع تولى اللواء اركان حرب عادل الغضبان ادارة شئون المحافظة كمحافظ للباسلة ولكونه يعلم جيدا منذ ان كان حاكم عسكرى للمحافظة وضع المول واستحالة تركه مهجور لموقع الاستراتيجى فكر فى تشغيله تحت اى وضع من الأوضاع غير أنه اسطدم بحال المول الرثة والصعبة بسبب بلوغ فترة اغلاقه مايقرب من 16 عام وفترة الانفلات التى قضت على الأخضر و اليابس مما يستلزم صرف نفقات كثيرة لإعادة التأهيل .





فكر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى اتخاذ اجراءات طرح محلات المول بالمزاد العلنى للراغبين من ابناء بورسعيد وحدد اكثر من موعد للمزايدة عن طريق المعنيين غير أنه فشل فى الوصول للهدف و كذا الوصول للاسعار التقديرية للمحل التجارى من قبل هئية تسعير المصالح الحكومية .





وخلال عام 2017 جاء قرار إعادة الحياة للمول بمنح محلاته للشركات الصناعية وجمعيات الحرف والأشغال اليدوية الأهلية ليكون بمثابة انطلاقة منها استغلال الشركات كنوع من المشاركة المجتمعية فى رفع كفاءة المول لفتح معارض لها ومنها فتح فرص مل للشباب والفتيات الراغبين فى عرض اشغالهم وحرفهم اليدوية وتشغيل المنطقة الخلفية للمول كجراج للسيارات تحت إشراف الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة واتخذ المحافظ وقتها قراراً بمنح انتظار السيارات بشارع عاطف السادات لتسيير حركة المرور ولتشغيل الجراج وافتتحت وزيرة الاستثمار وقتها المول بعد تشغيله من قبل عدد من الشركات الصناعية بمناطق الاستثمار العامة وجنوب بورسعيد .





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ولم تحقق الفكرة نجاحا ملموسا يشعر به المواطن البورسعيدى فى وضع بورسعيد على الخريطة السياحية نظرا لموقع المول المتميز وغياب محلات الماركات العالمية عن المحافظة فجاء قرار اللواء الغضبان مجددا باعادة تطوير المول ورفع كفاءته بمنحه لاحدى شركات الادارة تحت اشراف الجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد شرط ان يكون التطوير وفق رؤية سياحية كاملة متكاملة تحقق نقلة نوعية فى مجال السياحة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب فى بورسعيد بعيد عن الانتظار فى طابور الوظيفة الحكومية التقليدية وكى يكونوا أصحاب مشروعات وأعمال .





يقول المستشار عرفة سعد مستشار شركة الادارة المملوكة لاحد اصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة فى مجال الأسماك والتى تعد احد اكبر المصانع المصدرة للأسماك خارج مصر ان الفكرة جاءت عقب افتتاح الشركة احد المطاعم المتخصصة تقديم وجبات الاسماك المملحة و السى فود بشكل غير تقليدى لاهالى بورسعيد وزوارها يحاكى المطاعم العالمية المتخصصة فى تلك الخدمة .





ويكمل عرفة السيد فى تصريحات خاصة لدى البلد تم عرض المشروع على محافظ بورسعيد والذى جاء وليد من تحويل المنطقة الى محكى سياحى ومزار لاهالى بورسعيد وخلق فرص عمل للشباب خاصة وانه تلاحظ وجود العديد من الشباب البورسعيدى اقدم على اقامة عربات متنقلة لتقديم المشروبات و المأكولات السريعة باشكال مختلفة ووقع تحت طائلة مطاردات اجهزة الحكم المحلى لعدم الترخيص واعتبارها اشغلات فتم تجميعها بمنطقة الجراج خلف المول بشكل غير متناسق وكذا غير متحضر .





ويستمر سرد المستشار عرفه سعد أنه تم العرض لتحويل تلك التجمع بشكل حضرى وجديد ومتناسق وموحد ليكون أشبه بالمناطق المطلة على الخلجان فى دول العالم ومن هنا جاء تسمية الممشى بخليج ديليسبس بالشكل الواضح الان .





وشدد عرفه السيد على انه يتم ايضا رفع كفاءة المبنى الرئيسى للمول وتزويده بسلالم كهربائية لسهولة الاستعمال وكذا لتكون هناك الفرصة كاملة لتشغيل الادوار العلوية بالمول و التى تتمتع بمواقع فريدة غير موجودة فى بورسعيد .





ولفت عرفة السيد إلى أنه لم يعد هناك اى مكان او محل خال بالمول وتم اشغالها بالكامل لعدد من المحلات ذات الماركات العالمية و المحلية وانه جارى افتتاحه رسميا خلال فترة وجيزة عقب انتهاء كافة المحال من التوضيب النهائى واكتمال تجهيز كافة برتشنات المأكولات و المشروبات السريعة من قبل أصحابها المخصص لهم تلك الأماكن .