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رياضة

ناصر الخليفي يضع شرطا وحيدا لضم راموس إلى باريس سان جيرمان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:12 م
راموس
راموس
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محمد السعيد
وضع ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطًا وحيدًا لضم سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وذكر صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ناصر الخليفي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه لن يحاول التعاقد مع سيرجيو راموس، إلا بعد توقف محاولات الملكي لتجديد عقد اللاعب بشكل نهائي. 

ولم يتوصل ريال مدريد إلى اتفاق حتى الآن مع سيرجيو راموس بشأن تحديد عقده. 

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويعد باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالتعاقد مع سيرجيو راموس. 
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