بعد إقرار تعديلات قانون المرور.. رفع جلسة النواب ويعاود المجلس الانعقاد الأحد

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود عقد جلساته يوم الأحد المقبل.





جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من الموافقة على تعديل قانون المرور، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الضريبة الجمركية، وعدد 6 اتفاقيات.





كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاق منحة ( مساعدة فنية ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و 5 آلاف يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ .





وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020.





ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة الكبری.



