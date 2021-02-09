بعد إقرار تعديلات قانون المرور.. رفع جلسة النواب ويعاود المجلس الانعقاد الأحد

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود عقد جلساته يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من الموافقة على تعديل قانون المرور، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الضريبة الجمركية، وعدد 6 اتفاقيات.
كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاق منحة ( مساعدة فنية ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و 5 آلاف يورو ، الموقع بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ .
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020.
ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائي الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة الكبری.
ورأت اللجنة المشتركة أن المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم في التخلص من أضرار الملوثات العضوية الثانية على الإنسان ومختلف الكائنات الحية بالإضافة إلى أنه سيعمل على قياس جودة الهواء في محافظة القاهرة الكبرى من خلال توفير أجهزة الرصد الدقيقة التوعية الهواء.