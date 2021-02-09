ضبط مدير محطة بأجا يتلاعب في معيار المواد البترولية لإعادة بيعها

شنت مباحث التموين بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع قسم موازين الدقهلية ، حملة استهدفت محطة لتموين السيارات بقرية " طنامل " مركز أجا ، بعد قيام المدير المسئول عنها بالتلاعب في معيار المواد البترولية بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها في السوق السوداء.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية تفيد بقيام "محمد. ع. ع" ۲۹ عاما ، المدير المسئول عن محطة التعاون لتموين السيارات الكائنة بقرية " طنامل " دائرة مركز أجا ومقيم قرية " العصلوجی " دائرة مركز الزقازيق بالشرقية ، بالتلاعب في معيار المواد البترولية ( بنزین و سولار ) بقصد تجميع كميات منها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والإستفادة من فارق سعر الدعم والإستيلاء على المال العام.



وبتقنين الاجراءات تشكلت حملة من ضباط إدارة البحث الجنائى " مباحث التموين " وقسم موازين الدقهلية إستهدفت المحطة المشار إليها وتم إجراء عمليات المعايرة بمعرفة مفتشي الموازين المرافقين للحملة وتبين وجود عجز بالطلمبات ،طلمبة البنزين ۸۰ ، وجود عجز 1.65 لتر بالصفيحة و طلمبة البنزين ۹۲ ، وجود عجز ۲.۸۸ لتر بالصفيحة طلمبة السولار ، وجود عجز 1.6 لتر بالصفيحة طلمبة سولار أخرى ، وجود عجز 1.5 لتر بالصفيحة . باجمالي كميات مستولي عليها حتى وقت ضبط المخالفة تقدر بقيمة ۱۹۱۹۳ جنيها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۷۸ جنح أ د ط مركز أجا ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات