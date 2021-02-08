ضبط مصنع يقلد المستلزمات الكهربائية المعروفة في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الدقهلية من ضبط مصنع لإنتاج الأدوات والمستلزمات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية المعروفة وضبط بداخله كمية كبيرة من المستلزمات المقلدة بعزبة " بكر " دائرة مركز المنصورة.



كانت مديرية امن الدقهلية تلقت ا خطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من " هشام ع. س أ " و شقيقه " طارق ع. س. أ" بادارة مصنع غير مرخص ( لتصنيع الأدوات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية ) داخل هنجر علي مساحة ۱۰۰۰ متر تقريبا " خارج الكتلة السكنية " كائن بناحية عزبة " بكر " دائرة مركز المنصورة.



وبتقنين الاجراءات انتقال ضباط المباحث الي مكان المصنع المشار اليه وبالفحص تم ضبط " محمد .ث. ع. ز " ۳۸ عاما ،المدير المسئول عن المصنع المشار اليه ومقيم قرية " كفر النجباء " دائرة مركز أجا ،وأمكن ضبط " ۱۰۰۰۰۰ متر " خرطوم كهرباء مدون عليهم ماركة " علاء الدين " مقلده ، طن " بودرة خام تستخدم في التصنيع ،۳۰۰۰۰ " علبة مفتاح كهرباء ماركة " بيتشينو " مقلده ، ۳۸۹۰۰۰ " علبة مفتاح كهرباء ماركة " الفرسان " مقلده " ۱۰۰ " لمبة كهربائية مختلفة الأنواع ،" ١٥٠٠ " سدادة ، " 15 " مشترك كهربائي " ٣٦٠ " وش كهربانی بلاستيكي ،۰ ۱۷۹۰ " كرتونة فارغة معدة للتعبئة مختلفة المقاسات.



وبمواجهة المدير المسئول بما أسفرت عنه التحريات إعترف بصحتها و تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۹۸ جنح أ د ط مركز المنصورة ، جار استكمال الفحص وضبط المتهمان والعرض على النيابة العامة