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حوادث

ضبط مصنع يقلد المستلزمات الكهربائية المعروفة في الدقهلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الدقهلية من ضبط مصنع لإنتاج الأدوات والمستلزمات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية المعروفة وضبط بداخله كمية كبيرة من المستلزمات المقلدة بعزبة " بكر " دائرة مركز المنصورة.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث التموين بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام كل من " هشام ع. س أ " و شقيقه " طارق ع. س. أ" بادارة مصنع غير مرخص ( لتصنيع الأدوات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية ) داخل هنجر  علي مساحة ۱۰۰۰ متر تقريبا " خارج الكتلة السكنية " كائن بناحية عزبة " بكر " دائرة مركز المنصورة.

وبتقنين الاجراءات انتقال ضباط  المباحث الي مكان المصنع المشار اليه وبالفحص تم ضبط " محمد .ث. ع. ز "  ۳۸ عاما ،المدير المسئول عن المصنع المشار اليه ومقيم قرية " كفر النجباء " دائرة مركز أجا ،وأمكن ضبط "  ۱۰۰۰۰۰ متر " خرطوم كهرباء مدون عليهم ماركة " علاء الدين " مقلده ، طن " بودرة خام تستخدم في التصنيع ،۳۰۰۰۰ " علبة مفتاح كهرباء ماركة " بيتشينو " مقلده  ، ۳۸۹۰۰۰ " علبة مفتاح كهرباء ماركة " الفرسان " مقلده " ۱۰۰ " لمبة كهربائية مختلفة الأنواع ،" ١٥٠٠ " سدادة ، " 15 " مشترك كهربائي " ٣٦٠ " وش كهربانی بلاستيكي ،۰ ۱۷۹۰ " كرتونة فارغة معدة للتعبئة مختلفة المقاسات.

وبمواجهة المدير المسئول بما أسفرت عنه التحريات إعترف بصحتها و تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۹۸ جنح أ د ط مركز المنصورة ، جار استكمال الفحص وضبط المتهمان والعرض على النيابة العامة
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