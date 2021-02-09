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رياضة

كاكا: الأهلي استحق التواجد في مونديال الأندية.. وسنشاهد مباراة ممتعة مع بالميراس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:31 م
كاكا
كاكا
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إسماعيل محمود
أكد كاكا، أسطورة كرة القدم البرازيلية وناديي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق ، أن النادي الأهلي استحق التواجد في مونديال الأندية.

وقال كاكا في مؤتمر صحفي لعدد من نجوم الكرة على هامش مونديال الأندية:"أعتقد أن فريق الأهلي يستحق التواجد هنا في مونديال الأندية لأنه فاز بدوري أبطال أفريقيا، يتواجد عن جدارة واستحقاق."

وأضاف:" كنت أتمنى كبرازيلي أن أرى بالميراس وبايرن ميونخ في النهائي، لكن تحدث بعض الأشياء غير المتوقعة في كرة القدم."

وتابع:" متأكدً أننا سنشاهد مباراة ممتعة بين النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي."

ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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