كاكا: الأهلي استحق التواجد في مونديال الأندية.. وسنشاهد مباراة ممتعة مع بالميراس

أكد كاكا، أسطورة كرة القدم البرازيلية وناديي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق ، أن النادي الأهلي استحق التواجد في مونديال الأندية.









وأضاف:" كنت أتمنى كبرازيلي أن أرى بالميراس وبايرن ميونخ في النهائي، لكن تحدث بعض الأشياء غير المتوقعة في كرة القدم."





وتابع:" متأكدً أننا سنشاهد مباراة ممتعة بين النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي."





ويواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال كاكا في مؤتمر صحفي لعدد من نجوم الكرة على هامش مونديال الأندية:"أعتقد أن فريق الأهلي يستحق التواجد هنا في مونديال الأندية لأنه فاز بدوري أبطال أفريقيا، يتواجد عن جدارة واستحقاق."