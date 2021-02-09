البنك المركزي: معنويات أسواق المال الدولية ارتفعت بعد حزمة التحفيز الأمريكية

قال البنك المركزي المصري ان معنويات الأسواق ارتفعت خلال الأسبوع مع حالة التفاؤل التي سادت تجاه لحزم التحفيز المالي الأمريكية وخاصة مع تمرير قرار الميزانية يوم الجمعة الماضي.





وذكر تحليل اسواق المال الأسبوعي الصادر عن البنك أن ذلك الاجراء ساهم بشكل إيجابي على الأصول ذات المخاطر حيث سجلت الأسهم الأمريكية أكبر مكاسبها منذ نوفمبر الماضي، بعد أن استقرت الأسواق من الاضطرابات التي تسبب بها المتداولون الأفراد وصغار المستثمرين خلال الأسبوع الماضي.





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وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه طلب من البنوك الاستعداد لاحتمالية أن تصل الفائدة الى معدلات سلبية.





ذكر التقرير أن غالبية سندات الخزانة الأمريكية، شهدت تراجعا خاصة السندات ذات الآجال الأطول بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار الميزانية، مما مهد الطريق أمام الديمقراطيين لتمرير حزم التحفيز المالي التي اقترحها الرئيس بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، عززت أرباح الشركات الفصلية من شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر المرتفعة.





وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 0.1% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر مارس، مقابل احتمالات لخفض الفائدة بنسبة 1.0% في الجمعة الماضية.





أوضح التقرير أن مؤشر الدولار حقق أكبر مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع متتالية وذلك على خلفية حالة التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي حيث أظهرت بيانات النمو الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي ونظراؤه الآخرين. وانخفض اليورو بسبب قوة الدولار وكذلك نتيجة لورود بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماشًا في الربع الرابع من عام 2020.





كما أنهى الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بدعم من تسارع عمليات طرح وتوزيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا. انخفضت أسعار الذهب مقابل الدولار، ولم يتغير مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM سوى بنسبة قليلة، حيث ارتفع بنحو 0.05% فقط خلال الأسبوع.