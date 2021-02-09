البنك المركزي يقلص طباعة عملة الـ50 جنيها لـ29.3 مليار جنيه في أغسطس الماضي

قلص البنك المركزي المصري من عمليات إصدار عملة الـ50 جنيها بنهاية أغسطس الماضي لتصبح 29.3 مليار جنيه، بعد أن كانت جملة الإصدار نحو 29.5 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق بتراجع قدره 200 مليون جنيه ومقارنة بـ 28.45 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.









وقال البنك المركزي المصري إن جملة النقود المطبوعة خلال أغسطس الماضي بفئاتها المختلفة سجلت 655.101 مليار جنيه مقابل 676.63 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ650.432 مليار جنيه في يونيو 2020.

















واستحوذت عمليات طباعة النقود في مصر بنهاية أغسطس الماضي على 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.63 % بنهاية يوليو السابق ومقارنة بـ11.18% في يونيو من نفس السنة.









ووصلت جملة إصدار عملة الـ 10 جنيهات في نهاية أغسطس الماضي إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 6.72 مليار جنيه في يوليو من نفس السنة ومقارنة بـ 6.52 مليار جنيه في يونيو 2020.









بينما وصلت عملة الـ 20 جنيها التي تم إصدارها في أغسطس الماضي إلى 8.054 مليار جنيه مقابل 8.11 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 8.1 مليار جنيه في يونيو 2020.