البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 8 مليارات دولار بزياددة بلغت 19.6% ومقارنة بـ 6.7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفوعات من في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، عن وصول الميزان التجاري البرتولي إلى 1.5 مليار دولار مسجلا فائضا بقيمة 143.7 مليون دولار في الربع المالي الأول ومقارنة بـ 606.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف بسبب تراجع الوادات البتولية بمعدل 52.8% متأثرة بتراجع الكميات المستوردة للبترول الخام بمعدل 28.7% متأثرة بتراجع اسعار البترول العالمية بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.
وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار مسجلة 3.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 3.3 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي بسبب تراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار مسجلة 1.9 مليار دولار نظرا لتراجع شركات البترول العاملة في مصر والتي تأثرت بتراجع السعر العالمي للبترول وارتفاع الأرباح المرحلة المعاد استثمارها في رؤوس الأموال لشركات قائمة.