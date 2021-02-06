البنك المركزي: الاقتصاد القومي أظهر قوته أمام كورونا في أول 3 شهور من العام المالي الجاري

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محمد يحيي

و ذكر تقرير أداء ميزان المدفوعات في الربع المالي الأول من العام المالي الجاري، أن ميزان المدفوعات شهد تحسنا في مستويات العجز بنسبة 27.2% مسجلا 2.8 مليار دولار بالمقارنة بـ 3.8 مليار دولار في الفترة من إبريل حتي يونيو من العام المالي الماضي.

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وتسببت جائحة كورونا في تراجع إيرادات السياحة إلي 800 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وذكر التقرير أن صافي التدفق للداخل بالحساب الرأسمالي والمالي حقق 3.9 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام الجاري ومقارنة بـ1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي السابق و 657.9 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، نظرا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية بسبب تيسير الأوضاع المالية العالمية رغم حالة عدم اليقين المستمرة بسبب جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد القومي.

قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد القومي أظهر قدرته في تجاوز صدمة جائحة كورونا علي الأسواق العالمية في الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2020؛ ليتحسن العجز بالميزان الكلي لـ 69.2 مليون دولار بعد أن كان 3.5 مليار دولار في الفترة من إبريل حتي يونيو من العام الماضي الماضي ؛ وبعد أن كان هناك فائضا محققا بالميزان الكلي قدره 227 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي قبل الماضي.وذكر التقرير أن صافي التدفق للداخل بالحساب الرأسمالي والمالي حقق 3.9 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام الجاري ومقارنة بـ1.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي السابق و 657.9 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، نظرا للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية بسبب تيسير الأوضاع المالية العالمية رغم حالة عدم اليقين المستمرة بسبب جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد القومي.