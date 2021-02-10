اقتصاد عمان .. 730 ألف برميل نفط خام إنتاج يومي في يناير

أشار التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة الطاقة والمعادن العمانية إلى أن معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر يناير 2021م بلغت /730/ ألفًا و/459/ برميلًا مرتفعًا بنسبة 1.11 بالمائة مقارنةً بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وبلغ معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات /814/ ألفًا و/656/ برميلًا، منخفضًا بنسبة 0.97 بالمائة، مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر الماضي.





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وسجلت واردات جمهورية الصين الشعبية خلال شهر يناير 2021م انخفاضًا في الطلب على الخام العماني بمقدار 2.70 بالمائة، إلا أن حصتها من مجمل الصادرات لا زالت هي الأعلى وبنسبة 79 بالمائة وذلك بالمقارنة مع كميات شهر ديسمبر 2020م. وقابل هذا الانخفاض، ارتفاعا ملحوظا في كميات استيراد جمهورية الهند وبنسبة 11.20 بالمائة، مع بقاء نسبة استيراد ماليزيا من الخام العماني نحو 3 بالمائة خلال الشهر مقارنة مع ديسمبر المنصرم.





من جانبٍ آخر، استمرت أسعار النفط الخام في ارتفاعها خلال تداولات أسواق النفط في شهر يناير 2021م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم – تسليم عقود شهر مارس 2021م - بالمقارنة مع تداولات شهر ديسمبر 2020م. فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع معدلًا قدرهُ (52.13) دولار أمريكي للبرميل، مرتفعًا بمقدار (4.95) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2020م.





في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال بلندن معدلًا قدرهُ (55.32) دولار امريكي للبرميل، مرتفعا بمقدار (5.10) دولار أمريكي مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2020.





كما شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعا هو الآخر بمقدار 9.6 بالمائة بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي. حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر يناير 2021م، تسليم شهر مارس المقبل (54.78) دولار أمريكي للبرميل، مرتفعا بمقدار (4.79) دولار أمريكي مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير 2021م. حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (50.54) دولار أمريكي للبرميل، و(56.42) دولار أمريكي للبرميل.





ومن أبرز العوامل التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار خلال تداولات شهر يناير 2021م هو إعلان المملكة العربية السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم في شهري فبراير ومارس 2021م، وانخفاض مخزونات النفط التجارية الأمريكية.





بالإضافة إلى إصدار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خططًا لحزمة إغاثة من وباء كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، وظهور توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك – بثبات الطلب العالمي على النفط الخام خلال عام 2021م، أيضًا، تصريح شركة موديرنا بفعالية لقاحها ضد فيروس كورونا المتحوّر.